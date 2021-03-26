Настоятель одного из храмов в Батуми заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. У настоятеля храма Святого Николоза в Батуми подтвердился коронавирус, инфицированы еще несколько служек церкви, сообщает Аджарское телевидение.
На данный момент церковь закрыта. В Батумской и Лазской епархии заявляют, что в храме будут проведены дезинфекционные работы.
Пока не известно, когда в церкви возобновится богослужение. В епархии обещают дополнительный комментарий по данному вопросу позднее.
Это не первый случай инфицирования священнослужителя. В ноябре прошлого года член Священного Синода, епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. Настоятель церкви Преображения Спасителя протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса в декабре.
С коронавирусом пришлось столкнуться и члену Синода Грузинской православной церкви, архиепископу Схалтийскому Спиридону (Абуладзе), хотя в своих проповедях он не раз заявлял, что "короне нет места там, где Христос".
В Аджарии за минувшие сутки выявили 26 новых случаев COVID-19.
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