Настоятель одного из храмов в Батуми заразился коронавирусом

Сейчас церковь Святого Николоза закрыта, там будут проведены дезинфекционные работы, но когда она откроется для прихожан, в епархии пока не знаю

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. У настоятеля храма Святого Николоза в Батуми подтвердился коронавирус, инфицированы еще несколько служек церкви, сообщает Аджарское телевидение.

На данный момент церковь закрыта. В Батумской и Лазской епархии заявляют, что в храме будут проведены дезинфекционные работы.

Пока не известно, когда в церкви возобновится богослужение. В епархии обещают дополнительный комментарий по данному вопросу позднее.

Это не первый случай инфицирования священнослужителя. В ноябре прошлого года член Священного Синода, епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. Настоятель церкви Преображения Спасителя протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса в декабре.

С коронавирусом пришлось столкнуться и члену Синода Грузинской православной церкви, архиепископу Схалтийскому Спиридону (Абуладзе), хотя в своих проповедях он не раз заявлял, что "короне нет места там, где Христос".

В Аджарии за минувшие сутки выявили 26 новых случаев COVID-19.

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