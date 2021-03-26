За сутки в Грузии вакцину от коронавируса сделали 129 человек

К этому времени на вакцинацию зарегистрировались 8 490 человек, причем большинство из них выбирают для прививки препарат Pfizer

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Активность вакцинации в Грузии пока низкая – за минувшие сутки прививки от коронавируса сделали всего 129 человек, информацию распространяет пресс-служб министерства здравоохранения страны.

Для того, чтобы Грузия достигла намеченной цели, необходимо вакцинировать к концу года минимум 60% населения, как заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, в день прививки должны делать три тысячи человек.

На специальном сайте booking.moh.gov.ge к этому времени зарегистрировано 8 490 человек, желающих пройти вакцинацию. Из них шесть тысяч человек выбрали вакцину Pfizer.

На этом этапе в Грузии вакцинированы 4 281 человек.

С 25 марта зарегистрироваться на вакцинацию, помимо медперсонала, могли и лица старше 65 лет и выбрать, каким препаратом – Pfizer или AstraZeneca.

В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer начнется 30 марта.

Грузия 25 марта получила первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз).

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