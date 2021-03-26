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Маленький ребенок

"Фиолетовый день" в Грузии: в стране более пяти тысяч эпилептиков

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (411)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210326/251279172/Fioletovyy-den-v-Gruzii-v-strane-bolee-pyati-tysyach-epileptikov.html

В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить солидарность людям, которые живут с этим диагнозом, а началось все в 2008 году с маленькой девочки, которая хотела быть как все

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия присоединяется к "Фиолетовому дню", который ежегодно отмечается в мире 26 марта и посвящен лицам, страдающим эпилепсией.

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Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение информированности людей о таком заболевании как эпилепсия.

Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется повторяющимися и возникающими внезапно эпилептическими приступами. В зависимости от формы эпилепсии, приступы проявляются в виде двигательных, чувствительных, вегетативных, психических нарушений. Приступы могут сопровождаться нарушением сознания различной степени. В мире этим заболеванием болеют более 60 миллионов человек.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Как сообщает Национальное агентство здоровья, в Грузии эпилепсией больны более пяти тысяч граждан.

Для этой категории в стране действует программа, обеспечивающая их необходимыми медикаментами.

С 2020 года по сей день в Грузии медикаментами для лечения эпилепсии воспользовались 3 520 бенефициаров. В год пациенты с эпилепсией получают от государства 75-процентное финансирование лекарств, а полное финансирование – социально незащищенные граждане, пенсионеры, лица с ОВЗ, ветераны и другие.

Международный день эпилепсии возник благодаря маленькой девочке. Однажды девятилетняя Кесседи Меган, страдающая эпилепсией, решила показать людям, что она такая же, как и все остальные. Она в 2008 году придумала "Фиолетовый день". В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить солидарность людям, которые живут с этим диагнозом. Уже в 2009 году к этому Дню присоединились сто тысяч студентов, около ста общественных объединений и свыше ста известных политиков.

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (411)
Теги:
здравоохранение, Грузия

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