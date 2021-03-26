Грузинский депутат Заал Микеладзе привился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии, бывший министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе сделал прививку от коронавируса.

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Вакцинацию препаратом AstraZeneca Микеладзе прошел в батумской Республиканской клинике.

"Для преодоления этого вируса единственным выходом является прививка. Цивилизованный мир смог справиться не с одним заболеванием именно иммунизацией. Не только в последнее время, наше поколение знает, много вирусов было побеждено прививками… Сегодня люди чаще всего спрашивают о том, когда мы откроемся. Я могу сказать им, что ключ к разгадке в руках наших граждан: чем больше людей включится в программу и сделает прививку, тем раньше мы сможем открыть страну", - заявил Микеладзе.

Первым депутатом парламента Грузии, который публично вакцинировался, был заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Грузии – врач по профессии - Ладо Кахадзе.

Прививку от коронавируса перед телекамерами сделала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Ранее препаратом AstraZeneca вакцинировались президент Грузии Саломе Зурабишвили, замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, известный аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов и другие известные врачи.

На специальном сайте booking.moh.gov.ge зарегистрированы 8 490 человек, желающих пройти вакцинацию.

На этом этапе в Грузии вакцинирован 4 281 человек.

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