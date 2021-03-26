Грузия входит в третью фазу пандемии?

Эпидемиологи настоятельно призывают население соблюдать все меры безопасности и активнее вакцинироваться от коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия находится в начале третьей волны коронавируса, об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

За сутки в Грузии вакцину от коронавируса сделали 129 человек>>

Глава Минздрава еще раз призвала население строго соблюдать рекомендации эпидемиологов.

"Возможно, эпидемиологи уже официально объявят о начале третьей волны. Именно исходя из этого, мы призываем наших граждан не игнорировать те инструменты, которые мы имеем на этом этапе", - заявила Тикарадзе.

Министр здравоохранения считает, что важно провести совместные мероприятия. Последовательно управлять процессом вакцинации, мотивировать граждан и следовать рекомендациям.

Ранее иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов заявил, что третья волна коронавируса и рост числа инфицированных в Грузии придется на теплое время года. В этом случае третья волна не будет такой масштабной, как прошлой осенью, отмечает специалист.

В Грузии за минувшие сутки выявили 419 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 279 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 271 тысячи человек, скончались 3 738 пациентов.

Первая волна коронавируса в Грузии началась весной 2020 года, а вторая пришлась на ноябрь-декабрь.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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