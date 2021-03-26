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Шприц на фоне логотипа AstraZeneca

Дело грузинской медсестры - AstraZeneca готова к сотрудничеству

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1091)
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Компания запросила для изучения определенную документацию и номер ампулы вакцины AstraZeneca, которой была привита медсестра из Ахалцихе

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Компания AstraZeneca готова сотрудничать в расследовании дела 27-летней грузинской медсестры Меги Бакрадзе, скончавшейся после вакцинации, об этом сообщил журналистам адвокат семьи Вахтанг Барамашвили.

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Барамашвили общался с представителями компании.

"Я получил письмо AstraZeneca, в котором компания выражает готовность включиться в расследование. Они запросили у нас определенную документацию, это, в первую очередь, заключение экспертизы, также номер ампулы вакцины. Вся эта информация есть у следствия, директор клиники подтвердил, что следствие изъяло ампулу, однако следователь утверждает, что ампула пока не изъята", - заявил Барамашвили.

Второй адвокат семьи Нино Амаглобели в то же время пожаловалась на непрозрачность следствия и на то, что у защиты нет доступа ко всем материалам делам.

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© Sputnik / STRINGER
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В полиции Самцхе-Джавахети сегодня допросили супруга Меги Бакрадзе - Манучара Кобахидзе. Следствие уже допросило сотрудников ахалцихской клиники "Имеди", где была вакцинирована медсестра, а также журналистов местной телекомпании "Девятый канал".

27-летняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта, в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине была оказана неотложная медицинская помощь, однако снять реакцию не удалось. Пациентка была перевезена в Тбилиси, где и скончалась в Первой университетской клинике.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе не исключил, что представители AstraZenecа могут приехать в Грузию в связи со смертью медсестры после вакцинации препаратом этой же компании.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1091)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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