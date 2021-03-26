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Пятая женская колония в Тбилиси

Коронавирус выявлен в женской тюрьме в Грузии

© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1092)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210326/251282188/Koronavirus-vyyavlen-v-zhenskoy-tyurme-v-Gruzii.html

Коронавирус был выявлен после прохождения женщинами быстрого теста, и теперь они проходят лечение в гражданской клинике

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. У двух обвиняемых, находящихся в женской тюрьме №5, подтвердился коронавирус, говорится в сообщении пенитенциарной службы Минюста Грузии.

По данным службы, обе обвиняемые контактировали с медсестрой, у которой коронавирус подтвердился после вакцинации 20 марта.

Коронавирус был выявлен после прохождения женщинами быстрого теста, и теперь они проходят лечение в гражданской клинике.

Всех находящихся в контакте с новыми заразившимися уже проверили на коронавирус, и у них оказался отрицательные результаты тестов. Их поместили в карантин, где они пройдут повторное тестирование спустя две недели.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1092)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Специальная пенитенциарная служба, Грузия

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