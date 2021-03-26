Коронавирус выявлен в женской тюрьме в Грузии

Коронавирус был выявлен после прохождения женщинами быстрого теста, и теперь они проходят лечение в гражданской клинике

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. У двух обвиняемых, находящихся в женской тюрьме №5, подтвердился коронавирус, говорится в сообщении пенитенциарной службы Минюста Грузии.

По данным службы, обе обвиняемые контактировали с медсестрой, у которой коронавирус подтвердился после вакцинации 20 марта.

Коронавирус был выявлен после прохождения женщинами быстрого теста, и теперь они проходят лечение в гражданской клинике.

Всех находящихся в контакте с новыми заразившимися уже проверили на коронавирус, и у них оказался отрицательные результаты тестов. Их поместили в карантин, где они пройдут повторное тестирование спустя две недели.