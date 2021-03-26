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Каха Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе оказался в больнице

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (411)
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У мэра подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, и он проходит медицинское обследование в одной из клиник

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе оказался в клинике из-за редкого диагноза, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник", - написал Каладзе.

Мэр Тбилиси также написал, что, несмотря на диагноз, он продолжает работу в дистанционном режиме.

Вертебро-базилярный синдром - заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях. Болезнь быстро прогрессирует, а симптомы выражены на ранних стадиях.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (411)
Теги:
Каха Каладзе, Грузия

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