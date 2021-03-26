Что мы едим: до тонны непригодного мяса изъяли в Тбилиси

В текущем году было осуществлено 1048 проверок и за разные нарушения было оштрафовано 104 бизнес-оператора

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии изъяли до одной тонны мяса неопределенного происхождения и просроченного мяса в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники агентства проводят мониторинг объектов реализации мяса. В период с 24 по 25 марта в масштабах столицы проверили десять объектов. В четырех из них выявил 490 килограммов мяса неопределенного происхождения. К мясу не прилагался выданный бойней документ ветеринарного надзора.

Кроме того, выявлены факты размещения 507 килограммов просроченного мяса. Бизнес-операторы были оштрафованы, а просроченное мясо опечатано и уничтожено.

Также в рамках государственного контроля были выявлены критические несоответствия и процесс производства был приостановлен двум объектам.

Национальное агентство продовольствия активно проверяет объекты реализации мяса по всей стране. В текущем году было осуществлено 1048 проверок и за разные нарушения было оштрафовано 104 бизнес-оператора.