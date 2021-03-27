Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 490

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 219 пациентов

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 490. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 279 936 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 219 человек, с начала пандемии вылечились 271 804 пациента. Скончались 3 746.

За сутки сделано 35 560 тестов, из которых 24 791 на антиген и 11 769 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,34%, за последние 14 дней – 1,62%, за последние семь дней – 1,77%.

В карантине в данное время находится 301 человек, в стационарах – 1 589, в ковид-гостиницах – 192.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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