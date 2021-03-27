COVID-география Грузии на 27 марта: какая эпидситуация в регионах?

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 313 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 71 человек

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Из 490 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 256 случаев зафиксировано в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 69 Самегрело - Земо Сванети 41 Аджария 36 Шида Картли 26 Квемо Картли 22 Кахети 20 Мцхета-Мтианети 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 7 Гурия 6 Самцхе-Джавахети 0

На данном этапе насчитывается 4360 активных случаев заражения, из них 1589 человек проходят лечение в клинике. Состояние 313 пациентов тяжелое, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 71 человек. В ковид-гостиницах находятся 192 человека, а 2 579 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах находятся 301 человек, в самоизоляции остаются 7 448 граждан.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.