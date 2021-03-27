COVID-география Грузии на 27 марта: какая эпидситуация в регионах?

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Из 490 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 256 случаев зафиксировано в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|69
|Самегрело - Земо Сванети
|41
|Аджария
|36
|Шида Картли
|26
|Квемо Картли
|22
|Кахети
|20
|Мцхета-Мтианети
|7
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|7
|Гурия
|6
|Самцхе-Джавахети
|0
На данном этапе насчитывается 4360 активных случаев заражения, из них 1589 человек проходят лечение в клинике. Состояние 313 пациентов тяжелое, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 71 человек. В ковид-гостиницах находятся 192 человека, а 2 579 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах находятся 301 человек, в самоизоляции остаются 7 448 граждан.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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