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Для вакцинированных от коронавируса в Грузии могут появиться поощрения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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В Грузии могут появиться безопасные гостиницы, рестораны, больницы и другие общественные места, доступ к которым будет только у привитых

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Для привитых вакциной от коронавируса в Грузии могут появиться определенные льготы и поощрения, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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В Грузии на данный момент доступны только две вакцины – AstraZeneca и Pfizer. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами. Начать всеобщую вакцинацию страна планирует в июле этого года.

"Центр контроля заболеваний серьезно работает над поощрением вакцинированных, и уже в понедельник-вторник мы представим пакет координационному совету. Мы никого не заставляем прививаться, но механизм поощрения есть во многих странах", – сказал Гамкрелидзе.

Глава центра назвал и возможные льготы для тех, кто сделал прививку.

"Мы думаем о многих поощрительных мероприятиях. К примеру "безопасная больница", где все привиты, и значит, что у пациента будет меньше риска заразиться. Также это могут быть безопасные гостиницы или рестораны, безопасные торговые центры, безопасные магазины продуктов, курортные центры и так далее", – сказал Гамкрелидзе.

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По его словам, все подобные предложения будут обсуждаться с представителями бизнеса, от которых также центр готов выслушать встречные предложения.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта. После смерти медсестры в Грузии спустя несколько часов после прививки вакциной AstraZeneca население отдает предпочтение вакцине Pfizer. На сегодняшний день в стране вакцинировано более 4 460 граждан.

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Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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