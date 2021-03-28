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Эпидемия коронавируса - женщина в маске идет по улице

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 280 тысяч

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1094)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались пять человек, из ковид-клиник страны выписаны 415 пациентов

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 365. Скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 280 301 случай заражения.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 415 человек, с начала пандемии вылечились 272 219 пациентов. Скончался 3 751.

За сутки сделано 25 934 теста, из которых 15 926 на антиген и 10 008 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,41%, за последние 14 дней – 1,65%, за последние семь дней – 1,68%.

В карантине в данное время находится 301 человек, в стационарах – 1 605, в ковид-гостиницах – 203.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1094)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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