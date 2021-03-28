Ковид-география Грузии: какая ситуация в регионах 28 марта

В настоящее время 1605 человек проходят лечение в больницах, состояние 316 пациентов расценивается как тяжелое, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Из 365 новых случаев заражения, выявленных за сутки в Грузии, 183 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Шида Картли 39 Имерети 37 Самегрело - Земо Сванети 30 Аджария 27 Гурия 21 Квемо Картли 8 Кахети 6 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6 Мцхета-Мтианети 5 Самцхе-Джавахети 3

В настоящее время зарегистрировано 4 305 активных случаев заражения, из них 1605 человек проходят лечение в больницах, в ковид-гостиницах размещены 203 человека, 2497 проходят лечение от вируса на дому.

На данном этапе состояние 316 пациентов расценивается как тяжелое, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В карантинные зоны помещен 301 человек. На данном этапе 7 579 человек находятся в самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрирован 280 301 случай заражения COVID-19, выздоровели - 272 219 пациентов, скончался - 3 751 человек.

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