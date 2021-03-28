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Ковид-география Грузии: какая ситуация в регионах 28 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1096)
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Sputnik Грузия
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В настоящее время 1605 человек проходят лечение в больницах, состояние 316 пациентов расценивается как тяжелое, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Из 365 новых случаев заражения, выявленных за сутки в Грузии, 183 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Шида Картли 39
Имерети 37
Самегрело - Земо Сванети 30
Аджария 27
Гурия 21
Квемо Картли 8
Кахети 6
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6
Мцхета-Мтианети 5
Самцхе-Джавахети 3

В настоящее время зарегистрировано 4 305 активных случаев заражения, из них 1605 человек проходят лечение в больницах, в ковид-гостиницах размещены 203 человека, 2497 проходят лечение от вируса на дому.

На данном этапе состояние 316 пациентов расценивается как тяжелое, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В карантинные зоны помещен 301 человек. На данном этапе 7 579 человек находятся в самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрирован 280 301 случай заражения COVID-19, выздоровели - 272 219 пациентов, скончался - 3 751 человек.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1096)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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