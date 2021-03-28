Ковид-география Грузии: какая ситуация в регионах 28 марта

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Из 365 новых случаев заражения, выявленных за сутки в Грузии, 183 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Шида Картли
|39
|Имерети
|37
|Самегрело - Земо Сванети
|30
|Аджария
|27
|Гурия
|21
|Квемо Картли
|8
|Кахети
|6
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
|Мцхета-Мтианети
|5
|Самцхе-Джавахети
|3
В настоящее время зарегистрировано 4 305 активных случаев заражения, из них 1605 человек проходят лечение в больницах, в ковид-гостиницах размещены 203 человека, 2497 проходят лечение от вируса на дому.
На данном этапе состояние 316 пациентов расценивается как тяжелое, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ.В карантинные зоны помещен 301 человек. На данном этапе 7 579 человек находятся в самоизоляции.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрирован 280 301 случай заражения COVID-19, выздоровели - 272 219 пациентов, скончался - 3 751 человек.
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