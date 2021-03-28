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Снегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении границы с Россией открыта

photo: Roads Department of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (167)
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Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, отрыто для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Запрет на движение всех видом транспорта был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за опасности схода лавин.

В начале дорога открылась для легковых автомобилей, а сегодня во второй половине дня для транспорта с прицепом и полуприцепом.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом, движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (167)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Мцхета-Степанцминда-Ларс, Верхний Ларс, Грузия

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