Патриарх Грузии призвал паству проявить особую заботу в отношении молодежи

Жизнь очень трудна и каждый внутренне должен быть готов ко Второму пришествию Господа, сказал Патриарх

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди в Кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба призвал верующих проявить особое внимание и заботу в отношении молодежи, будущего поколения.

По словам Патриарха, молодые люди окружены сегодня негативными событиями, что сильно на них влияет.

"Нам нужно особенно думать о молодежи, нашем будущем поколении. Мы должны помнить, что молодежь окружена негативными событиями. Пусть Небесный Отец дарует нам силу и мир, пусть сила и мир царят в наших умах, в наших сердцах, в Грузии и во всем мире", - сказал Илия II.

Католикос-Патриарх обратил внимание верующих на то, что жизнь очень трудна и каждый внутренне должен быть готов ко Второму пришествию Господа.

"Мы должны помнить, что время истекает, и мы должны быть готовы ко Второму пришествию Господа. Человеческая жизнь трудна, но нельзя забывать, что Господь царствует, Господь дает нам силу и мудрость, Господь не оставит нас сиротами", - сказал Патриарх.

По словам Илии II, как бы тяжело ни было, Господь не оставит грузинский народ.

"Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют", - сказал Патриарх.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.