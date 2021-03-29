Вниманию водителей: с 1 апреля в Грузии будут штрафовать за старые автономера

С четверга передвижение на автомобиле со "старыми номерами" будет считаться административным правонарушением

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. С 1 апреля в Грузии начнут штрафовать водителей машин с номерами старого образца, говорится в заявлении МВД Грузии.

Срок действия регистрационных номеров автомобилей старого образца истекает 31 марта 2021 года. Ожидалось, что процесс замены продлится до 1 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки изменили.

Уже с четверга передвижение на автомобиле со "старыми номерами" будет считаться административным правонарушением.

Агентство обслуживания МВД Грузии напоминает, что для замены номерных знаков больше не требуется пригонять автомобиль в районные сервис-центры. Исключение представляют только те случаи, когда транспортное средство не зарегистрировано на имя заинтересованного лица, или же, когда изменились такие характеристики, как тип кузова, цвет, тип топлива, номер или объем двигателя и так далее. Владельцы автомобилей могут запросить новые номера дистанционно, с помощью мобильного приложения – SAGENCY. Для этого необходимо пройти регистрацию и заполнить необходимые поля.

Новые номера, заказанные через SAGENCY, получить можно будет в любом отделении агентства в масштабах страны. Указать подходящий филиал автовладелец должен заранее.

Выдачу номерных знаков нового дизайна, соответствующих европейскому стандарту, транспортным средствам всех видов Агентство обслуживания МВД Грузии начало с 1 сентября 2014 года. Старые номерные знаки можно обменять на новые без дополнительной платы.

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