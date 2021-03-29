Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 171

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 171. Скончались 14 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 280 472 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 382 человека, с начала пандемии вылечились 272 601 пациент. Скончались 3 765.
За сутки сделано 14 298 тестов, в том числе 8 547 на антиген и 5 751 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 1,2%, за последние 14 дней – 1,66%, за последние семь дней – 1,6%.
В карантине в данное время находятся 276 человек, в стационарах – 1 653, в ковид-гостиницах – 200.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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