Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 171

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 382 пациента, а с начала пандемии вылечились 272 601

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 171. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 280 472 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 382 человека, с начала пандемии вылечились 272 601 пациент. Скончались 3 765.

За сутки сделано 14 298 тестов, в том числе 8 547 на антиген и 5 751 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,2%, за последние 14 дней – 1,66%, за последние семь дней – 1,6%.

В карантине в данное время находятся 276 человек, в стационарах – 1 653, в ковид-гостиницах – 200.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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