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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика – смертность в Грузии вновь возросла

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1099)
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Sputnik Грузия
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В данный момент в Грузии 4080 активных случаев коронавируса, 1 653 лечатся в стационарах, а 2 227 – на дому

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии вновь возросла смертность из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в стране скончались 14 пациентов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии жертвам инфекции стали 3 765 человек.

В Грузии за минувшие сутки сделано 14 298 тестов на коронавирус, из них 8 547 на антиген, 5 751 ПЦР и выявлен 171 новый случай инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 280 472 случая COVID-19.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 382 человека. С начала пандемии инфекцию сумели побороть 272 601 пациент.

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Из 171 случая в Тбилиси зафиксировано 84, в Аджарии – 21, Имерети – 22, Квемо Картли – 15, Шида Картли – пять, Гурия – четыре, Самегрело - Земо Сванети – девять, Кахети – шесть, Мцхета-Мтианети – четыре, Самцхе-Джавахети – ни одного, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

На данный момент в Грузии 4 080 активных случаев, из них 1 653 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 327 пациентов тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 72 пациента. 200 человек находятся в ковид-гостиницах. 2 227 инфицированных пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах остаются 276 человек. В самоизоляции находятся 7 539.

Показатель положительности по данным на 28 марта составляет 1,20%, за последние 14 дней – 1,66%, а за семь дней – 1,60%.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1099)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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