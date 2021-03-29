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"Покажу друзьям родину": Валерий Меладзе хочет приехать в Грузию

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210329/251308592/Pokazhu-druzyam-rodinu-Valeriy-Meladze-khochet-priekhat-v-Gruziyu.html

А пока страна для россиян закрыта, знаменитость ходит по грузинским ресторанам, поет с грузинскими музыкантами, танцует и вспоминает теплую и гостеприимную Грузию

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе признался, что хочет приехать вместе с друзьями в Грузию и показать им свою родину.

Артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит в белой чохе – грузинском национальном костюме. В посте он пишет о том, что ровно год назад с друзьями собирался приехать в Грузию, но пандемия помешала им.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

"В прошлом году, в это самое время года, я собрал компанию своих друзей, с которыми мы хотели поехать вместе в Грузию! Но, к большому сожалению, границы закрыли и до сих пор не открыли. Но мы не унываем, ходим периодически по грузинским ресторанам, где иногда поем с грузинскими музыкантами, танцуем, вспоминаем теплую и гостеприимную Грузию. Очень надеюсь, что в этом году все откроют, и я покажу друзьям свою Родину", – написал Меладзе.

Валерий Меладзе
© photo : Valeriy Meladze / FB
Валерий Меладзе запел на грузинском - видео

Подписчики утешают певца и пишут, что прилететь в Грузию можно, но с пересадками и ПЦР-тестом.

"И мы очень хотим приехать в Грузию!", "Мы тоже ждем, что Грузия откроется для нас", "Поехать в Грузию – мечта!" – говорят фолловеры исполнителя.

Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

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Темы:
Светская хроника (445)

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