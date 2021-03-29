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Народный защитник Грузии Нино Ломджария сделала прививку от коронавируса

Народный защитник Грузии привилась от COVID-19 в прямом эфире

photo : press-service of the Ombudsman of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1101)
11101
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210329/251310807/Narodnyy-zaschitnik-Gruzii-privilas-ot-COVID-19-v-pryamom-efire.html

Нино Ломджария первой вакцинировалась в рамках акции Минздрава Грузии "100 доз вакцины для известных людей"

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca в прямом эфире.

Вакцинация прошла в тбилисской Республиканской больнице. Омбудсмен стала первой из 100 известных в Грузии людей, которым сделали прививку от COVID-19 в целях популяризации вакцинации.

Квартал Старый Тифлис - патрульная полиция идет по туристическому району
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Для вакцинированных от коронавируса в Грузии могут появиться поощрения

"Было немного больно, когда вводили сам препарат", – сказала Ломджария.

После прививки обмудсмен оставалась под наблюдением медиков полчаса.

Несколько дней назад глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что ведомство выделяет 100 доз вакцины для известных в стране люди. Тем самым Минздрав намерен повысить доверие населения к вакцинации.

В Грузии на данный момент доступны только две вакцины – AstraZeneca и Pfizer. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и лиц старше 65 лет.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали делать с 15 марта, но желающих вакцинировать ею после того, как на второй день после прививки скончалась медсестра из Ахалкалаки, стало гораздо меньше. Сейчас предпочтение отдается вакцине Pfizer.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1101)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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