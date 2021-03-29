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От чего умерла медсестра из Ахалхице? Экспертиза еще не готова дать ответ

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1101)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210329/251311303/Ot-chego-umerla-medsestra-iz-Akhalkhitse---ekspertiza-esche-ne-gotova-dat-otvet.html

Этой экспертизы ждут все, поскольку она должна дать ответ на главный вопрос – могла ли причиной смерти пациентки стать прививка препаратом AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Заключение о причине смерти 27-летней медсестры после вакцинации еще не готово, сообщает Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

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Судебно-медицинскую экспертизу по делу гибели Меги Бакрадзе ждали сегодня, 29 марта.

"По делу погибшей медсестры в Национальном бюро экспертизы до сих пор не завершены различные исследования. Поэтому итогового документа в виде официального заключения пока нет. Эксперты бюро делают максимум, чтобы в рамках своей компетенции дать квалифицированные и исчерпывающие ответы на все заданные вопросы", – говорится в заявлении бюро экспертизы.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули еще раз выражает сожаление в связи с кончиной Меги Бакрадзе и соболезнует семье погибшей.

Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе выразила надежду, что исследование, которое проводится Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности вместе с Национальным бюро экспертизы, не установит причинно-следственную связь этого несчастного случая с вакцинацией.

27-летняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте пациентке была оказана неотложная медицинская помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее доставили той же ночью.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1101)
Теги:
Национальное бюро экспертизы им. Левана Самхараули, Вакцинация, Грузия

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