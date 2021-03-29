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Новый директор предприятия Дельта Зураб Джавелидзе

У военного научно-технического центра "Дельта" новый директор

photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (183)
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На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе бронетранспортеры, реактивная система залпового огня и беспилотники

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. С сегодняшнего дня военный научно-технический центр "Дельта" возглавит Зураб Джавелидзе, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Нового директора представил сотрудникам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Министр рассказал о начатых и уже реализованных по инициативе премьер-министра Грузии проектах.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам Джуаншера Бурчуладзе, в "Дельте" скоро запустят совместное производство с международными партнерами.

Что касается бывшего директора "Дельты" Зураба Азарашвили, то в настоящее время он является заместителем министра обороны.

О Зурабе Джавелидзе известно, что по профессии он энергетик, а также является специалистом по банковскому делу. До назначения главой научно-технического центра он занимал должность генерального директора ООО "Кавказэнерго".

В центре "Дельте" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.

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Темы:
Оборона Грузии (183)
Теги:
Центр "Дельта", Минобороны Грузии, Грузия

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