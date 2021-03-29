Грузия может открыть сухопутные границы

В настоящее время правительство обсуждает условия, на каких будут открыты сухопутные границы с соседними странами

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. Въезд в страну разрешен только воздушным путем. Сухопутные границы Грузии пока остаются закрытыми.

"Главное, что может подстраховать дальнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проводится вакцинация, которая станет барьером для третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка", - заявила Турнава.

Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее.

Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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