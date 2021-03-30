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Китайская авиакомпания Air China доставляет вакцину

Грузия в ближайшее время получит китайскую вакцину

© REUTERS / JOSE CABEZAS
Общество
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Sputnik Грузия
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Прежде, чем поступить в Грузию, китайская вакцина должна получить авторизацию Всемирной организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия в ближайшем будущем получит китайскую вакцину Sinopharm.

Как заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, на днях вакцина должна получить авторизацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после будет доставлена в Грузию.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Минздрав в ближайшее время ждет вакцину Sinopharm, которая в списке ожидания авторизации ВОЗ, и в ближайшие дни она уже будет ее иметь. Также продолжается доставка вакцин от платформы COVAX. Это следующая партия AstraZeneca, которая по предварительной информации должна поступить до конца апреля", – заявила Габуния.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Сейчас в Грузии вакцинация производится препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, а с 30 марта прививки будут делать уже и вакциной Pfizer.

По данным Минздрава, наибольшей популярность пользуется вакцина Pfizer, но растет спрос и на AstraZeneca. К этому времени вакцинированы около пяти тысяч человек, в основном медики.

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Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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