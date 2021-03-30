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Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках

Грузинские эпидемиологи дают советы вакцинированным гражданам

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1103)
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Sputnik Грузия
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Первая и главная рекомендация всем, кто сделал прививку – продолжать носить маску и соблюдать дистанцию

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии публикует рекомендации гражданам, сделавшим первую прививку от коронавируса, и просит следовать установленным правилам.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Первая и главная рекомендация – продолжать носить маску как в открытых, так и закрытых пространствах, соблюдать по меньшей мере дистанцию в один метр и воздерживаться от посещения массового скопления. Граждане также должны учитывать установленные ограничения во время путешествия, а в случае появления симптомов, характерных инфекции, немедленно сделать тест на коронавирус.

К этому времени вакциной британо-шведской компании AstraZeneca в Грузии вакцинировано более пяти тысяч граждан. С 30 марта в Грузии вакцинация продолжится препаратом Pfizer, первую партию (около 30 тысяч доз) которой страна получила на прошлой неделе.

Вакцинация в Грузии началась с 15 марта препаратом AstraZeneca. Первоначально прививки делались только медперсоналу, но из-за низкой активности с 25 марта к вакцинации были подключены и лица старше 65 лет.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1103)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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