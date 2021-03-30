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Вакцинация препаратом Pfizer

В Грузии начинается вакцинация препаратом Pfizer

© AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
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Вакцинация препаратом Pfizer будет производиться в шести клиниках Тбилиси, Батуми и Кутаиси, на прививки могли записаться помимо медиков и лица старше 65 лет

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии началась с 30 марта.

Сделать вакцину Pfizer граждане могут в шести клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Прививку смогут сделать те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и зарезервировали визит.

Зарегистрироваться на вакцинацию с 25 марта помимо медперсонала могут и лица старше 65 лет. При этом они могут выбрать, каким препаратом вакцинироваться – Pfizer или AstraZeneca.

Вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии началась с 15 марвта, а с 25 марта страна получила около 30 тысяч доз вакцины Pfizer.

Вакцина Pfizer оказалась намного популярнее среди граждан Грузии, чем вакцина AstraZeneca. На препарат Pfizer практически не осталось свободных доз.

13 марта Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

В ближайшее время также ожидается поступление китайской вакцины Sinopharm.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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