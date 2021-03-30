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Обработка улиц в Стамбуле, Турция, во время пандемии коронавируса COVID 19

Турция ввела новые ограничения – что должны знать граждане Грузии

© AP Photo / Omer Kuscu
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
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В определенных городах Турции, в том числе в Стамбуле, Измире, Анталье и других, появление на улице в выходные дни будет наказываться штрафом

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Турция ввела дополнительные ограничения в городах в связи с пандемией, о чем предупреждает сограждан посольство Грузии в Анкаре.

Как говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook, с целью предотвращения распространения коронавирус в Турции вновь введен запрет на передвижение на улицах в выходные дни. Ограничения распространяются на те города, которые относятся к высокому риску. В их число входят Стамбул, Измир, Анталья, Бурса, Трабзон, Ризе, Артвин и другие.

Гражданам также запрещается выходить на улицу в рабочие дни недели с 21:00 до 05:00.

Дополнительную информацию граждане Грузии могут получить по горячей линии посольства в Анкаре: +90 533 690 30 40, +90 539 220 82 80, Стамбуле: +90 541 818 44 00, Трабзоне: +90 541 326 22 26 и Измире: +90 530 280 45 08.

В Турции с начала пандемии зафиксировали более 3,2 миллиона случаев коронавируса, из них более 31 тысячи скончались.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
Теги:
Пандемия, Турция, Грузия

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