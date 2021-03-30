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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 673

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210330/251320006/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-673.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 298 пациентов, а с начала пандемии вылечились 272 899

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 673. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 281 145 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 298 человек, с начала пандемии вылечились 272 899 пациентов. Скончались 3 773.

За сутки сделано 30 751 тест, в том числе 23 361 на антиген и 7 390 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,19%, за последние 14 дней – 1,69%, за последние семь дней – 1,6%.

В карантине в данное время находятся 263 человека, в стационарах – 1 624, в ковид-гостиницах – 214.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1106)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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