Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 673

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 298 пациентов, а с начала пандемии вылечились 272 899

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 673. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 281 145 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 298 человек, с начала пандемии вылечились 272 899 пациентов. Скончались 3 773.

За сутки сделано 30 751 тест, в том числе 23 361 на антиген и 7 390 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,19%, за последние 14 дней – 1,69%, за последние семь дней – 1,6%.

В карантине в данное время находятся 263 человека, в стационарах – 1 624, в ковид-гостиницах – 214.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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