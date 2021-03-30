Одна из владелиц компании "Центр поинт" Русудан Кервалишвили вышла на свободу

Сестры Майя Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили были осуждены за присвоение 11 миллионов лари средств дольщиков своей компании

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Одна из владелиц строительной компании "Центр поинт групп", бывший депутат парламента Грузии Русудан Кервалишвили отбыла срок наказания и вышла на свободу этим утром.

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Она отбывала четырехлетнее заключение в женской колонии №5 в Рустави.

Сестры – владелицы "Центр поинт групп" Русудан Кервалишвили и Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по четыре года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари (более 4,1 миллиона долларов) из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на Площади Саакадзе. Но по еще одному эпизоду ее сестра Майя Рчеулишвили получила семь лет.

В сентябре 2017 года "Центр поинт групп" приобрела компания "М квадрат". А передача земель компаний, входящих в "Центр поинт групп", и контрактов затянулась.

Кервалишвили взяли под стражу в зале суда сразу после вынесения приговора. А Рчеулишвили к этому времени уже была под арестом с июля 2016 года из-за другого дела – присвоения средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.

По словам Русудан Кервалишвили, ее сердце до сих пор остается в заключении, так как ее сестра Майя Рчеулишвили все еще отбывает наказание.

Кервалишвили отметила, что полностью почувствует себя свободной только после того, как все потерпевшие получат свои квартиры.

"Теперь мы надеемся, что строительство начнется через месяц вместе с мэрией. У нас одна задача – чтобы все люди были счастливы, въехали в свои квартиры и получили свою собственность. Только тогда мы будем действительно свободны и счастливы..." – сказала Кервалишвили.

Что касается Майи Рчеулишвили, по словам Кервалишвили, она сотрудничает как с мэрией, так и с прокуратурой и ждет процессуальной сделки. Все пять лет заключения Рчеулишвили провела в работе, чтобы максимально в короткие сроки передать все дела инвестору.

Условием для процессуальной сделки станет завершение всех строительных работ и возмещение ущерба.

Кервалишвили также подчеркнула, что раскаивается в содеянном.

Дело "Центр пойнт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.

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