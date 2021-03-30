COVID-статистика Грузии – инфицированных становится больше

Наибольшее число инфицированных выявлено в Тбилиси – 330 за сутки, не уменьшается количество случаев COVID-19 и в Имерети, Аджарии и Самегрело

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 30 751 тест на коронавирус, из них 23 361 на антиген, 7 390 ПЦР и выявлено 673 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 281 145 случаев коронавируса.

За минувшие сутки вылечились 298 человек, а с начала пандемии – 272 899 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии за минувшие сутки скончались восемь пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 773 человека.

Из 673 новых случаев на Тбилиси приходится 330, Аджарию – 56, Имерети – 67, Квемо Картли – 19, Шида Картли – 57, Гурию – 22, Самегрело - Земо Сванети – 71, Кахети – 14, Мцхета-Мтианети – семь, Самцхе-Джавахети – четыре, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 26.

На данный момент в Грузии 4 447 активных случаев, из них 1 624 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 326 пациентов тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 68 пациентов. 214 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 2 609 человек проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах – 263 человека. В самоизоляции – 7 922.

Показатель положительности по данным на 29 марта составляет 2,19%, за последние 14 дней – 1,69%, а за семь дней – 1,60%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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