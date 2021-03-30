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Хвича Кварацхелия. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Счет 1:0 в пользу грузинской команды

"Как Хвича учит русский" – грузинский футболист стал звездой TikTok

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210330/251321006/Kak-Khvicha-uchit-russkiy---gruzinskiy-futbolist-stal-zvezdoy-TikTok.html

Слава молодого Кварацхелия плавно распространилась с футбольного поля в самую популярную социальную сеть мира

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия стал звездой TikTok – в популярной соцсети появилось забавное видео, где футболист учит русский язык по песням.

На официальной странице футбольного клуба "Рубин" в TikTok периодически появляются видеонарезки с матчей или с членами команды. Исключением не стал и Хвича Кварацхелия, который поет популярную в TikTok песню "Горький вкус" исполнителя Султана Лагучева. А само видео подписано: "Коротко о том, как Хвича учит русский".

 

​Хвича Кварацхелия – перспективный 20-летний футболист. В последний раз прославился в матче сборной Грузии и Испании, где был назван одним из лучших игроков.

Особенно полузащитнику удался первый тайм. Уже к 15 минуте Кварацхелия "посадил" на желтые карточки двух защитников "фурии роха" – Льоренте и Порро. А перед самым перерывом футболист вывел сборную Грузии вперед.

Отметила Кварацхелия и испанская пресса, написав: "Этот 20-летний полузащитник "Рубина" делал на поле все что хотел, как хотел и когда хотел. Скоро мы его увидим в одном из больших клубов Европы. Этот парень настоящий самородок. Мяч его слушается и он всегда прочно стоит на ногах".

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