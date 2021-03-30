14:11 30 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.4519
  • USD3.3846
Поиск
Министр обороны Бурчуладзе посетил военный городок

Более тысячи грузинских военных в 2022 году получат квартиры на льготных условиях

photo: press-service of Ministry of Defence of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Оборона Грузии (184)
55 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1e/251321425.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210330/251321318/Bolee-tysyachi-gruzinskikh-voennykh-v-2022-godu-poluchat-kvartiry-na-lgotnykh-usloviyakh.html

В военном городке на горе Махата в Тбилиси уже заложены фундаменты 31 дома для семей грузинских офицеров

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Военный городок на горе Махата в Тбилиси обретает контуры – уже заложены фундаменты 31 дома, сообщает Минобороны Грузии.

Министр обороны  Джуаншер Бурчуладзе вместе с командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили сегодня осмотрел стройплощадку и ознакомился с ходом работ.

Грузинские военнослужащие
photo : Ministry of Defence of Georgia / FB
В Тбилиси началось строительство военного городка

Согласно проекту, на горе Махата будет построено 39 семиэтажных офицерских корпусов. Всего квартиры получат 1 092 семьи.

Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 м2 жилой площади в состоянии белого каркаса на беспрецедентных льготных условиях. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.

Жилищный проект также предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, внутренних дорог, зон отдыха и парковок. Строительство военного городка планируется завершить к концу 2022 года.

Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась прошлой осенью по инициативе Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Оборона Грузии (184)
Теги:
строительство, Минобороны Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Контейнеровоз, который блокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться