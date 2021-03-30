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Пандемия коронавируса - вакцинация китайской вакциной

Грузия ждет китайскую вакцину к концу недели

© AP Photo / Martin Mejia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1108)
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Этот препарат еще не получил авторизацию ВОЗ, однако он одобрен строгим регулирующим органом Венгрии, отметила глава грузинского Минздрава

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. К концу недели Грузия ждет китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm, об этом заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Этот препарат еще не получил авторизацию ВОЗ, однако он одобрен строгим регулирующим органом Венгрии, отметила глава ведомства. На первом этапе Грузия получит сто тысяч доз китайской вакцины.

"В данное время мы проходим консультации со Всемирной организацией здравоохранения по поводу того, как мы должны поступить в отношении этой вакцины. Мы подождем их признания. Когда вакцина будет на месте, мы предоставим вам дополнительную информацию", – сказала Тикарадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин, отмечают эпидемиологи. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

На данный момент в Грузии граждане могут вакцинироваться препаратами Pfizer или AstraZeneca по выбору. По словам Тикарадзе, на вакцинацию зарегистрированы 14 097 человек, из них желание прививаться препаратом Pfizer выразили более 10 тысяч граждан Грузии.

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии началась с 30 марта. Сделать вакцину Pfizer граждане могут в шести клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Прививку смогут сделать те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и зарезервировали визит.

Зарегистрироваться на вакцинацию помимо медперсонала могут и лица старше 65 лет.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1108)

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