Когда в Грузии начнется массовая иммунизация?

Процесс вакцинации в стране заметно активизировался, но не настолько, чтобы достичь популяционного иммунитета в кратчайшие сроки

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Массовая иммунизация против коронавируса в Грузии, предположительно, начнется с июля, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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На данный момент вакцинироваться могут только медработники и лица старше 65 лет.

Гамкрелидзе сообщил, что ведутся переговоры с несколькими производителями, и в течение года страна получит вакцины нескольких производителей. В Грузию, возможно, также войдут вакцины Novovax, Jonson&Jonson и так далее.

По словам Гамкрелидзе, в отличие от календарных прививок, которые проводятся в поликлиниках, у вакцин от коронавируса больше побочных эффектов и выражаются они в температуре, боли в мышцах, поэтому они проводятся в госпитальных условиях.

С июля специалисты планируют создать центры массовых прививок в больших городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Они каждый смогут прививать по 3-4 тысяч человек в день.

"Это будет возможно тогда, когда у нас в стране будут соответствующие запасы (вакцины)", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что количество желающих вакцинироваться увеличилось, однако этого все еще недостаточно – на этом этапе должны в день вакцинировать по три тысячи человек. Гамкрелидзе привел пример и сказал, еще два дня назад желание прививаться в день выражали по 70 человек, а вчера данный показатель вырос до 700. Однако и этого недостаточного для того, чтобы достичь популяционного иммунитета против коронавируса.

Гамкрелидзе отметил ухудшение эпидситуации в стране. Увеличивается и нагрузка на госпитальный сектор, отметил он. По последней информации, в стране 4 447 активных случаев, из них 1 624 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 326 пациентов тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 68. За минувшие сутки инфекцию выявили у 673 человек.

"Сегодняшние показатели инфицирования и эпидситуация лучше, чем это было в феврале, еще лучше, чем было в январе, но в течение последних двух недель появились признаки и тенденция ухудшения ситуации. В последний раз более 600 случаев в день у нас было в первую неделю февраля. В стране увеличивается число активных случаев", – подчеркнул Гамкрелидзе.

На данный момент в Грузии граждане могут вакцинироваться препаратами Pfizer или AstraZeneca. На данном этапе на вакцинацию зарегистрированы 14 097 человек, из них желание прививаться препаратом Pfizer выразили более 10 тысяч граждан.

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer в Грузии началась с 30 марта. Сделать прививки препаратом Pfizer можно в шести клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Прививку смогут сделать те граждане, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и зарезервировали визит.

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