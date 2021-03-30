Как Грузия соблюдает COVID-ограничения? Отчет департамента инспекции труда

В стране наблюдается некоторое ухудшение эпидситуации, в связи с чем группы надзора будут более строго осуществлять мониторинг, заявили в департаменте инспекции труда

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Департамент инспекции труда при участии патрульной и криминальной полиции в период с 26 по 29 марта 2021 года проинспектировал 382 бизнес-объекта, из которых 316 получили предупреждения. Об этом заявил глава департамента инспекции труда Бека Перадзе.

Всего с 28 ноября 2020 года по сегодняшний день ведомством было проинспектировано более 58,2 тысячи объектов, из которых работа более 6,2 тысячи была приостановлена за нарушение действующих ограничений.

"Кроме того, в выходные 27-28 марта мы проводили инспекцию после 21:00, и, к сожалению, нам пришлось оштрафовать шесть физических лиц за организацию светского мероприятия в ночном клубе, в том числе одного из них – за повторное подобное нарушение. Мы уже официально обратились в криминальную полицию за дальнейшими действиями. Вы знаете, что неоднократные нарушения правил изоляции и карантина уже влекут уголовную ответственность", – подчеркнул Перадзе.

Также Перадзе рассказал, что департамент инспекции труда активно контролировал поток людей в день футбольного матча Испания-Грузия, когда обладатели билетов на игру в качестве исключения получили право на передвижение после 21:00 28 марта. Несмотря на свои масштабы, по словам Перадзе, ситуация была взята под контроль и мероприятие прошло с соблюдением всех действующих правил и ограничений.

Глава департамента инспекции труда заявил, что по всей Грузии наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, в связи с чем группы мониторинга продолжат активную работу и в будущем надзор будет значительно более строгим.

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