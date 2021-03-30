Батумцы отвоевывают городской бульвар – акция с силовыми приемами

Жители города против того, чтобы главную достопримечательность города – бульвар – по частям раздавали в частное владение

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Батумское сакребуло (горсовет) изъяло вопрос передачи береговой линии в 3 380 м2 в долгосрочную аренду компании Batumi Tower, владелице гостиницы "Ле Меридиан", из повестки дня – этому предшествовала шумная акция горожан на подступах к зданию городского совета, сообщает издание Batumelebi.

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Утром перед зданием горсовета собрались жители города, гражданские активисты и представители оппозиции, которые выступают против передачи пляжа в частное владение. Они пытались ворваться в здание, но встретили сопротивление полиции.

По словам директора Батумского бульвара Ираклия Джинчарадзе, подобное намерение является "чистой воды преступлением".

"Это преступление против наших детей. Я против, я член вашей команды, я не позволю, я уважаю всех инвесторов, пусть им передают территорию, но не на Батумском бульваре, это преступление ", – заявил Джинчарадзе.

Заседание Батумского горсовета пришлось прервать – председатель сакребуло Сулико Тебидзе объявил перерыв и покинул зал заседаний. А вернувшись, сообщил, что вопрос передачи части бульвара частной компании откладывается на неопределенное время до утверждения плана обустройства бульвара.

Если бы сакребуло утвердило сегодня постановление мэрии города, 3 380 м2 пляжной полосы перешли бы на 15 лет в собственность Batumi Tower. Но вопрос снят с повестки только на время, а значит не закончилась и борьба горожан за свой бульвар.

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