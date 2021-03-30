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Ираклий Гарибашвили (слева)

Число зараженных COVID-19 в Грузии пошло вверх - премьер распорядился принять срочные меры

photo : press-service of the Government of Georgia
Общество
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Sputnik Грузия
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Власти Грузии будут ужесточать контроль за соблюдением всех правил и регуляций, введенных из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксирован самый высокий показатель выявления коронавируса за последние два месяца - 673 случая, ситуация стала предметом обсуждения на заседании Координационного совета при правительстве страны.

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Премьер Ираклий Гарибашвили поручил ужесточить контроль за соблюдением правил и запретов.

"В соответствии с поручением главы правительства, со стороны соответствующих ведомств еще больше будет ужесточен контроль над исполнением всех регуляций, которые направлены на превенцию распространения вируса", - говорится в сообщении правительства.

При этом отмечается, что вопрос смягчения ограничений на передвижение в ночное время, действующих уже почти пять месяцев, может быть рассмотрен только в случае стабилизации эпидемиологической ситуации.

Координационный совет еще раз призвал граждан максимально соблюдать дистанцию, использовать маски и воздержатся от организации многолюдных собраний и социальных мероприятий, проведение которых запрещено постановлением правительства.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля прошлого года. Пик заболеваемости пришелся на осень и первую половину зимы, когда в стране выявлялось по несколько тысяч случаев COVID-19 в день, больницы были переполнены.

К весне ситуация стабилизировалась, однако цифры снова пошли вверх на фоне снятия большинства ограничений. В настоящее время в Грузии открыты воздушные границы, среди действующих правил: обязательное ношение масок в общественных местах и "комендантский час".

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия, Грузия

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