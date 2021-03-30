19:52 30 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.4519
  • USD3.3846
Поиск
Жителям высокогорного села Джута в Казбегском районе доставили продукты

Жителям высокогорного села Джута в Грузии вертолетом доставили продукты

photo: administration of the Mtskheta-Mtianeti region / FB
Общество
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1e/251323501.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210330/251323662/Zhitelyam-vysokogornogo-sela-Dzhuta-v-Gruzii-vertoletom-dostavili-produkty.html

К затерявшему в заснеженных горах селу пока нет дороги, тяжелая техника не может приступить к ее расчистке из-за опасности схода лавин, единственная связь с большой землей это вертолет

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Жителям высокогорного села Джута в Казбегском муниципалитете на вертолете доставили продукты питания и предметы первой необходимости, сообщается на сайте администрации региона Мцхета-Мтианети в Facebook.

В высокогорье Грузии десять семей уже пять дней отрезаны от внешнего мира>>

 

Дорога в Джута периодически закрывается из-за сурового климата, а в этом году снежной были и зима, и весна, возникла опасность схода  лавин, из-за этого тяжелая техника не может начать работы по очистке дороги.

Из-за непогоды жители села несколько дней остаются без электричества, единственное средство связи с внешним миром для них - вертолет.

Продукты местным жителям на вертолете пограничной полиции сегодня доставили губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе и мэр муниципалитета Казбеги Александр Загашвили. Также на месте находились представители энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia.

«Прежде всего, хочу поблагодарить пограничную полицию за оказанную помощь. Сегодня мы привезли продукты для жителей села Джута, которые отрезаны из-за суровых климатических условий от внешнего мира. Мы поддерживаем постоянную связь с ними. Еще одна проблема, которая возникла в селе из-за снегопада, это поврежденная линия электропередачи. Сегодня с нами представители Energo-pro Georgia, которые осмотрели поврежденные участки. Как только Национальное агентство по окружающей среде даст нам согласие, технические группы приступят к ремонту», - сказал Нозадзе.

По словам Давида Нозадзе, десять семей в Джуте имеют генераторы и до восстановления электроснабжения населения мэрия муниципалитета Казбеги обеспечит топливом эти семьи.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Контейнеровоз, который блокировал Суэцкий канал, сняли с мели - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться