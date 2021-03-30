Жителям высокогорного села Джута в Грузии вертолетом доставили продукты

К затерявшему в заснеженных горах селу пока нет дороги, тяжелая техника не может приступить к ее расчистке из-за опасности схода лавин, единственная связь с большой землей это вертолет

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Жителям высокогорного села Джута в Казбегском муниципалитете на вертолете доставили продукты питания и предметы первой необходимости, сообщается на сайте администрации региона Мцхета-Мтианети в Facebook.

В высокогорье Грузии десять семей уже пять дней отрезаны от внешнего мира>>

Дорога в Джута периодически закрывается из-за сурового климата, а в этом году снежной были и зима, и весна, возникла опасность схода лавин, из-за этого тяжелая техника не может начать работы по очистке дороги.

Из-за непогоды жители села несколько дней остаются без электричества, единственное средство связи с внешним миром для них - вертолет.

Продукты местным жителям на вертолете пограничной полиции сегодня доставили губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе и мэр муниципалитета Казбеги Александр Загашвили. Также на месте находились представители энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia.

«Прежде всего, хочу поблагодарить пограничную полицию за оказанную помощь. Сегодня мы привезли продукты для жителей села Джута, которые отрезаны из-за суровых климатических условий от внешнего мира. Мы поддерживаем постоянную связь с ними. Еще одна проблема, которая возникла в селе из-за снегопада, это поврежденная линия электропередачи. Сегодня с нами представители Energo-pro Georgia, которые осмотрели поврежденные участки. Как только Национальное агентство по окружающей среде даст нам согласие, технические группы приступят к ремонту», - сказал Нозадзе.

По словам Давида Нозадзе, десять семей в Джуте имеют генераторы и до восстановления электроснабжения населения мэрия муниципалитета Казбеги обеспечит топливом эти семьи.

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