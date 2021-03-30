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Браки и разводы в Грузии: какие изменения внесла пандемия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210330/251325886/Braki-i-razvody-v-Gruzii-kakie-izmeneniya-vnesla-pandemiya.html

Чаще всего в 2020 году разводились в январе и феврале, а вот реже всего в апреле - мае, в период строгого карантина

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. За 2020 год в Грузии было зарегистрировано 7 643 развода, что на 31,8% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Браки в 2020 году также стали заключаться реже - 16 359, что на 29,7% меньше, чем в 2019 году.

Пара в ссоре
© CC0 / Pixabay
В Грузии стали чаще разводиться

Средний возраст вступления в брак женщин - 28,1 года, а мужчин - 30,7.

Больше всего браков заключают жители Тбилиси - 5 008. На втором месте Имерети - 2 544, на третьем Аджария - 1 761. По количеству разводов также лидируют Тбилиси и Имерети - 2894 и 1316 случаев, на третьем месте жители Самегрело Земо-Сванети - 1 761.

Чаще всего в 2020 году разводились в январе и феврале. А вот реже всего в апреле - мае, в период строгого карантина.

Средняя продолжительность брака в Грузии по данным на 2020 год - 11,1 лет.

Интересно, что в 2020 году 191 женщина и 334 мужчины из возрастной категории 60+ вступили брак.

Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Демография, Грузия

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