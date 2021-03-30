В Грузии умирают чаще, чем рождаются: данные статистики

Рождаемость по сравнению с 2019 годом сократилась на 3,7%, а смертность по сравнению с аналогичным периодом увеличилась на 8,3%

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии в 2020 году был зафиксирован отрицательный показатель естественного роста населения, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Согласно материалам, в 2020 году в Грузии родилось 46 520 детей, тогда как за тот же период скончалось 50 537 человек.

При этом рождаемость по сравнению с 2019 годом сократилась на 3,7%, а смертность по сравнению с аналогичным периодом увеличилась на 8,3%.

Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Тбилиси, Аджарской АР и Квемо Картли.

Рождаемость в Грузии

Пик рождаемости в Грузии 2020 году пришелся на период с июля по октябрь. 2020 году в Грузии родились 24 289 мальчиков и 22 231 девочка.

Из 46 520 детей, родившихся в этот период, 17 655 – первые дети в семье, 16 651 – вторые, 11 996 – третьи и выше, и о 218 детях – нет данных. При этом у 63,6 % родившихся детей родители находятся в зарегистрированном браке.

По рождаемости в стране лидирует Тбилиси , где родился 15 271, и это составило более трети всех родившихся в Грузии в 2020 году. На втором месте по рождаемости регион Имерети (5 873 ребенка), а на третьем Аджарская АР (5 599 детей).

Меньше всего детей родились в регионах Гурия - 1 075 детей, Мцхета-Мтианети - 926 детей и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 259 детей.

Что касается возраста матерей, то в 2020 году возраст трети всех родивших составил от 25 до 29 лет. На втором месте матери от 30 до 34 лет, на третьем - 20- 24 года , а на четвертом - 35 – 39 лет.

При этом 2 034 ребенка родились у матерей старше 40 лет, а 2 628 ребенка -у матерей, не достигших 20 лет.

В 2020 году скончались 50 537 человек- 26 211 мужчин и 24 326 женщин. Среди умерших 524 ребенка в возрасте до 14 лет, в том числе 368 детей до года.

Самый высокий показатель смертности приходится на людей старше 80 лет. Из общего количества умерших эта категория составляет 42% от общего количества умерших.

При это наибольшее число смертей пришлось на Тбилиси (13 878), Имерети (8 589) и Самегрело – Земо Сванети (4 946), а наименьшее на регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (764).