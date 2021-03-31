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Эпидемия коронавируса - пассажиры на остановке ждут автобуса

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 616

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1113)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210331/251330162/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-616-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались пять человек, из ковид-клиник страны выписаны 268 пациентов, а с начала пандемии вылечились 273 167

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 616. Скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 281 761 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 268 человек, с начала пандемии вылечились 273 167 пациентов. Скончались 3 778.

За сутки сделано 31 947 тестов, в том числе 20 364 на антиген и 11 583 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,93%, за последние 14 дней – 1,74%, за последние семь дней – 1,61%.

В карантине в данное время находятся 270 человек, в стационарах – 1 674, в ковид-гостиницах – 261.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1113)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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