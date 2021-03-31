Главное о COVID на 31 марта: ситуация в Грузии ухудшается?

Наиболее опасной точкой ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Имерети

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Новые факты заражения COVID-19 зафиксированы в столице Грузии - из 616 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за минувшие сутки, только в Тбилиси зафиксировано 319 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 50, Имерети – 58, Квемо Картли – 17, Шида Картли – 35, Гурии – 14, Самегрело - Земо Сванети – 61, Кахети – 25, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхум и Квемо Сванети – 15.

На данный момент в Грузии 4 790 активных случаев коронавируса. Из них 1 674 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 331 пациента тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 65 пациентов. В ковид-гостиницах находятся 193 человека, 2 855 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 270 человек, а в самоизоляции – 8 165.

Показатель положительности по данным на 31 марта составляет 1,93%, за две недели – 1,74%, за семь дней – 1,61%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.