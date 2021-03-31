Посольство Грузии предупреждает о новых правилах въезда в Польшу

Польша устанавливает обязательный десятидневный карантин для визитеров из стран, не входящих в Шенгенскую зону, даже при наличии отрицательного ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Посольство Грузии в Польше предупреждает грузинских граждан о новых правилах пересечения польской границы.

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Как говорится в сообщении на официальном сайте посольства в Facebook, с 30 марта визитеры, прибывающие из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут обязаны пройти 10-дневный карантин, независимо от того, будет ли у них отрицательный результат ПЦР-теста или нет. Карантинный период начинается на второй день после пересечения границы Польши.

Однако те граждане, которые не желают проходить карантин, могут сделать ПЦР или антигенный тест в течение 48 часов после пересечения границы и передать результат в Санитарную инспекцию Польши. В этом случае иностранец освобождается от обязательного прохождения карантина. Тест также можно пройти в аэропорту.

Пассажиры, въезжающие на автомобиле из стран Шенгенской зоны, также должны будут пройти обязательный карантин. Они могут быть освобождены от этого, если будет представлен отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов до визита.

В случае отсутствия отрицательного результата теста на руках, пассажиры могут сделать его в течение 48 часов с момента пересечения границы Польши. В таком случае они тоже освобождаются от обязательного карантина.

Граждане, представившие документ, подтверждающий, что они прошли полный курс вакцинации сертифицированным препаратом, также освобождаются от прохождения обязательного карантина.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 2,29 миллиона случаев коронавируса, скончались более 52 тысяч человек.

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