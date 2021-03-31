Связана ли смерть грузинского врача с вакцинацией – ответ министра

Процесс вакцинации в Грузии проходит далеко не гладко – стало известно еще об одном летальном исходе после прививки препаратом AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В Грузии скончался врач, которому две недели назад сделали прививку от коронавируса, однако насколько это связано с вакцинацией пока не установлено.

Как заявила на пресс-конференции в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, Агентство регулирования фармацевтической и медицинской деятельности уже изучает данный вопрос.

Информация о кончине 50-летнего врач педиатрического отделения клиники "Мед-капитал" появилась в грузинских СМИ накануне.

"Агентство регулирования находится сейчас на месте, однако, согласно первичному исследованию, на этом этапе не установлена прямая связь между прививкой и смертью. Идет исследование и позднее у нас будет информация", – заявила Тикарадзе.

Что стало причиной ухудшения состояния врача – пока неизвестно. Этот факт может еще больше повлиять на процесс вакцинации в стране. Как известно, Грузия в ожидании судебно-медицинского заключения по поводу смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Экспертам придется и на этот раз устанавливать причинно-следственную связь смерти врача клиники "Мед-капитал" с вакцинацией препаратом AstraZeneca.

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