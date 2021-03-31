16:04 31 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0044
  • 100 RUB4.4926
  • USD3.4118
Поиск
Екатерина Тикарадзе

Связана ли смерть грузинского врача с вакцинацией – ответ министра

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1115)
129205
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/12/250383436.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210331/251333926/Svyazana-li-smert-gruzinskogo-vracha-s-vaktsinatsiey---otvet-ministra.html

Процесс вакцинации в Грузии проходит далеко не гладко – стало известно еще об одном летальном исходе после прививки препаратом AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В Грузии скончался врач, которому две недели назад сделали прививку от коронавируса, однако насколько это связано с вакцинацией пока не установлено.

Вакцинация препаратом Pfizer
© AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
В Грузии начинается вакцинация препаратом Pfizer

Как заявила на пресс-конференции в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, Агентство регулирования фармацевтической и медицинской деятельности уже изучает данный вопрос.

Информация о кончине 50-летнего врач педиатрического отделения клиники "Мед-капитал" появилась в грузинских СМИ накануне.

"Агентство регулирования находится сейчас на месте, однако, согласно первичному исследованию, на этом этапе не установлена прямая связь между прививкой и смертью. Идет исследование и позднее у нас будет информация", – заявила Тикарадзе.

Что стало причиной ухудшения состояния врача – пока неизвестно. Этот факт может еще больше повлиять на процесс вакцинации в стране. Как известно, Грузия в ожидании судебно-медицинского заключения по поводу смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Экспертам придется и на этот раз устанавливать причинно-следственную связь смерти врача клиники "Мед-капитал" с вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1115)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться