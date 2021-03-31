Кто еще может сделать прививку от COVID-19? – в Грузии расширяют программу вакцинации

К процессу вакцинации после лиц старше 65 лет может подключиться теперь следующая возрастная группа – те, кому 55 и больше лет

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Включиться в процесс вакцинации в Грузии теперь смогут и лица старше 55 лет, об этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила на пресс-конференции в среду.

Когда в Грузии начнется массовая иммунизация?>>

Решение принято на заседании совета иммунизации. До этого вакцинироваться от коронавируса могли только медработники и лица старше 65 лет.

"По решению совета, к группе вакцинации добавляются граждане старше 55 лет. Это обусловлено нашими наблюдениями за активностью и интересом лиц старше 65 лет к вакцинации, и спросом среди граждан с 55 до 65 лет", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, включиться в процесс вакцинации также смогут лица, находящийся на диализе, и пациенты с пересаженными органами. Эти лица относятся к высокой группе риска, поэтому совет иммунизации принял решение расширить программу вакцинации и сделать ее доступной и для них, отметила министр.

Лиц, находящихся на диализе, будут вакцинировать в тех медучреждениях, где им обычно проводят необходимые процедуры и терапию.

Тикарадзе также сообщила, что полицейских и военных будут вакцинировать теми дозами, которые могут быть потеряны.

"Потеряно около 3% вакцины – это 181 доза. Для того, чтобы потеря была минимальной, мы решили включить в процесс полицию и армию, и создать запасные списки", – заявила Тикарадзе.

Полицейские и военные смогут включиться в вакцинацию с 5 апреля.

Тикарадзе также отметила, что Минздрав Грузии получил замечание международных партнеров в связи с тем, что в стране выбирают вакцины. По ее словам, нигде в мире у людей нет права выбора, они идут и делают вакцины тем препаратом, который им предлагается, поскольку все вакцины одинаково высокоэффективны и полезны.

"По поводу Pfizer мы уже договорились насчет одного миллиона доз и сейчас ждем подтверждения по срокам доставки", – сказала Тикарадзе.

В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась с 15 марта, а Pfizer – 30 марта. При этом граждане могут выбрать, каким препаратом делать прививку.

К этим препаратам в скором времени добавится и сто тысяч доз китайской вакцины.

Глава Минздрава на брифинге назвала несколько регионов, где эпидситуация требует особого внимания – это Гурия, Имерети, Рача-Лечхуми и Тбилиси. Она еще раз призвала граждан соблюдать рекомендации.

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