Кто еще может сделать прививку от COVID-19? – в Грузии расширяют программу вакцинации

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Включиться в процесс вакцинации в Грузии теперь смогут и лица старше 55 лет, об этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила на пресс-конференции в среду.

Решение принято на заседании совета иммунизации. До этого вакцинироваться от коронавируса могли только медработники и лица старше 65 лет.

"По решению совета, к группе вакцинации добавляются граждане старше 55 лет. Это обусловлено нашими наблюдениями за активностью и интересом лиц старше 65 лет к вакцинации, и спросом среди граждан с 55 до 65 лет", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, включиться в процесс вакцинации также смогут лица, находящийся на диализе, и пациенты с пересаженными органами. Эти лица относятся к высокой группе риска, поэтому совет иммунизации принял решение расширить программу вакцинации и сделать ее доступной и для них, отметила министр.