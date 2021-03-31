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Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии анонсирует введение точечных ограничений

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (4)
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Sputnik Грузия
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Эпидситуация в стране несколько ухудшилась и специалисты предупреждают об опасности третьей волны вспышки коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В Грузии будут введены точечные ограничения, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

После завершения заседания совета иммунизации Гамкрелидзе отметил, что точечные ограничения будут в тех селах, где есть рост новых случаев коронавируса – это одно из сел района Чиатура (регион Имерети), в деревнях, связанных с шахтами Ихтвиси, а также в Аджарском регионе.

Что касается Аджарии, рост случаев зафиксирован в "Аджара текстиле", там работают более тысячи человек, из них 88 инфицированы. Есть эпидвспышки в Каспи и Цагери, сказал врач.

"Точечные ограничения здесь везде планируются и проводятся", – заявил Гамкрелидзе, добавив, что ограничения подразумевают закрытие этих сел и проведение исследования.

Главный эпидемиолог Грузии также сообщил, что в стране к этому времени вакцину от коронавируса сделали 6 757 человек. До 14 апреля на вакцинацию зарегистрированы 14 224 человека. Из них 3 609 – это медперсонал и 10 615 – лица старше 65 лет.

При этом 10 046 человек зарегистрированы на вакцину Pfizer, а 4 138 – на AstraZeneca. Больше всего активничают в Тбилиси, в регионах активность низкая, отметил Гамкрелидзе.

На данный момент в Грузии вакцинацию проводят в 24 госпитальных учреждения. Теперь зарегистрироваться на прививку от COVID-19 также могут лица старше 55 лет и граждане, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами.

В Грузии за минувшие сутки выявили 616 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 281 тысячи случаев коронавируса, выздоровели свыше 273 тысяч, скончались 3 778 человек.

Специалисты предупреждают об опасности третьей волны вспышки коронавирусной инфекции.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (4)

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