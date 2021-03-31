Вакцина или сердце - что стало причиной смерти врача тбилисской клиники

На этом этапе известно, что 50-летняя педиатр была доставлена в кардиологический центр с ишемией сердца, где и скончалась

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В клинике "Мед-капитал" исключают, что причиной смерти их коллеги стала вакцинация от коронавируса.

Кто еще может сделать прививку от COVID-19? – в Грузии расширяют программу вакцинации>>

Сегодня стало известно, что 50-летняя врач педиатрического отделения "Мед-капитал", которая две недели назад сделала прививку, скончалась.

По словам представителей клиники, у нее после вакцинации не было никаких осложнений. Медика с сердечным приступом доставили в кардиологический центр Чапидзе, где и наступил летальный исход.

По словам гендиректора "Мед-капитал" Зазы Джапаридзе, прямой связи между смертью врача и вакцинацией нет. Она сделала прививку 16 марта, а 30 скончалась. По его словам, у медика были хронические заболевания.

"Лично я да и любой другой врач вряд ли увидит прямую связь между вакцинацией и ее смертью. У женщины были хронические заболевания, годы болела, наверное, все это произошло, исходя из ее основного заболевания. Мы никак не связываем эти два случая. Женщина периодически болела", - заявил Джапаридзе.

Он отметил, что коллега ходила на работу вплоть до 26 марта, принимала пациентов, а потом взяла бюллетень.

"В целом, она была носительницей хронических заболеваний. У нее были проблемы как с легкими, так и сердечно-сосудистой системой", - отметил Джапаридзе.

Агентство регуляции фармацевтической и медицинской деятельности уже приступило к изучению вопроса. Тему прокомментировала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, по данным первичного исследования прямая связь смерти врача с прививкой не прослеживается.

Это не первый случай смерти после вакцинации: Грузия все еще в ожидании судебно-медицинского заключения по поводу гибели 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок и спасти ее не удалось.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.