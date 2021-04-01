Какие ограничения снимаются в Грузии с 1 апреля

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правительство Грузии смягчает ряд введенных ограничений с 1 апреля.
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Так, в стране снимается ограничение на проведение театральных представлений и спортивных соревнований в присутствии зрителей.
Поэтапный план снятия ограничений, введенный в стране в ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, на днях озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Также с первого числа начнут в полном объеме работать детские развлекательные центры и кинотеатры.
Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет две тысячи лари (600 долларов).
Также в силе остается масочный режим, соблюдение которого обязательно на улице и в общественном транспорте.
Кроме того, объектам питания пока запрещено принимать посетителей в выходные дни. По субботам и воскресеньям они могут работать только навынос.
С 8 марта ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и в помещениях, а с 19 марта в ресторанах разрешена "живая музыка".
Закрытыми остаются и сухопутные границы Грузии с соседними государствами.
С начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 281 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, скончались 3 778 человек. Суточный прирост инфицированных составляет от 300 до 600 человек.
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