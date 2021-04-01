Время истекло: в Грузии начали штрафовать за автономера старого образца

С четверга передвижение на автомобиле со "старыми номерами" считается административным правонарушением

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. С 1 апреля в Грузии начинают штрафовать водителей машин с номерами старого образца, говорится в заявлении МВД Грузии.

Срок действия регистрационных номеров автомобилей старого образца истек 31 марта 2021 года. Ожидалось, что процесс замены продлится до 1 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки изменили.

Уже с сегодняшнего дня передвижение на автомобиле со "старыми номерами" будет считаться административным правонарушением. Штраф за него составит 100 лари. В случае его неуплаты по истечении указанного срока нарушителю грозит штраф в двойном размере – 200 лари. Если нарушитель не выплатит за указанный срок и его, то он лишится водительских прав на полгода.

Владельцы автомобилей могут запросить новые номера дистанционно, с помощью мобильного приложения – SAGENCY. Для этого необходимо пройти регистрацию и заполнить необходимые поля.

Новые номера, заказанные через SAGENCY, получить можно будет в любом отделении агентства в масштабах страны. Указать подходящий филиал автовладелец должен заранее.

Форма и дизайн действующих в Грузии номерных знаков для автотранспорта изменили в соответствии с европейскими стандартами. Их выдача началась с 1 сентября 2014 года.

В левом верхнем углу номерного знака изображен государственный флаг Грузии, в левом нижнем углу – идентификационный код страны (GE). В целях защиты номерного знака, на новые номерные знаки нанесена антифальсификационная голограмма – с изображением государственного герба, она находится справа. Также использованы другие защитные механизмы европейских стандартов. Изменился на номерном значке и порядок цифр и латинских символов: в центре три цифры, а слева и справа от них по две буквы.

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